تأييد حبس مدير حملة الطنطاوي سنة مع الإيقاف.. والاستئناف 27 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أيدت محكمة جنح المطرية حكم حبس محمد أبو الديار، مدير حملة طنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ بقضية "التوكيلات الشعبية".

واستأنف "أبو الديار" على الحكم، ومن المقرر نظر الاستئناف بجلسة 27 مايو المقبل.

وكانت المحكمة قضت بحبس 21 آخرين سنة مع الشغل.

الاتهامات حسب قرار الإحالة الاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام أحد الأوراق الانتخابية بدون ترخيص.

وكان البرلماني السابق أحمد الطنطاوي دعا أثناء محاولة تجميع "تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية" إلى تحرير توكيلات شعبية من المواطنين ثم توثيقها في الشهر العقاري لاحقًا، وعلى أثره أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.