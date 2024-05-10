ياسمين عز عن حادث بسنت فتاة أسيوط: جرائم الانفصال تحتاج لحلول ناجعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علقت الإعلامية ياسمين عز على واقعة مقتل "بسنت" فتاة أسيوط والتي تعرضت لـ 10 طعنات على يد خطيبها بعد 4 أيام فقط من الانفصال قبل أن يحاول الانتحار بالقفز من الطابق الخامس.

قالت عز خلال برنامجه "كلام الناس"، على شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، إن بسنت ابنة الـ 17 عامًا لم تقترف ذنبًا برفضها استكمال خطوبتها بعدما عانت خلالها من كل أنواع الإهانة من خطيبها، الانفصال حق أي بنت والجواز مش بالعافية.

وأضافت: "بسنت كانت جايبة لبس جديد وتستعد للاحتفال بشم النسيم، وتفاجئت بخطيبها بيطعنها بالسكين 10 طعنات غائرة بعد فترة خطوبة استمرت 9 أشهر، جرائم الانفصال حالات شاذة لابد من وجود حلول ناجعة لها.