خاص| مقترح مهم من غرفة السياحة لحل أزمة تأشيرة الزيارة بـ "حج 2024"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن غرفة السياحة قدمت طلبًا إلى وزارة السياحة والآثار، يتضمن السماح بإدراج تأشيرات الزيارة ضمن برنامج عمرة متكامل.

وأضاف "صادق"، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365": الطلب معناه اللي يجي عايز ياخد باركود علشان تأشيرة الزيارة أقوله لازم أحجز لك كل حاجة هناك "برنامج متكامل"، عشان تحصل على الباركود.

وأكد، أن مثل هذا القرار كان سيساهم في القضاء على أزمة تأشيرة الزيارة القائمة الحالية لموسم الحج 2024، مضيفًا :"كان أي مواطن يطلب تأشيرة زيارة كنا هنقوله لازم برنامج عمرة متكامل".

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن وزارة السياحة والآثار لم ترد على الغرفة حتى اليوم بشأن متى سيتم تطبيق ذلك، قائلًا :"الوزارة قالت هيتم ولكن لم تحدد موعد".

وأشار إلى أن مشكلات الحج هذا العام 2024 بشأن امتلاك تأشيرة زيارة، سببها الكيانات الوهمية وتسابقهم في عروض متعددة لإغراء المواطنين، قائلًا بشأن التحقيق مع الشركات التي أصدرت باركود لبعض العملاء :"الشركات مش هتقدر تحقق مع كل مواطن وتدخل نواياه لما يطلب باركود وتعرف هو عاوز يسافر يعمل حج أو لا".

وفي نفس السياق، أكد أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أن غرفة السياحة قدمت طلب إلى وزارة السياحة والآثار في شهر فبراير السابق، بإدراج تأشيرة الزيارة ضمن برنامج عمرة متكامل.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أنه لم يصل رد حتى الآن من وزارة السياحة والآثار.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن الهدف الرئيسي مما سبق يتمثل في موسم حج منظم ويكون "جهة" مسؤولة عنه.

وقال: أنا كشركة سياحة لما تيجي تقولي اعمل برنامج هعمله على مسؤوليتي، وهكون خايف على سمعتي ومكانتي في السوق".

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قررت، أنه اعتبارًا من يوم 25/ 10/ 1445 هـ الموافق 04/ 05/ 2024 م، بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح.

وجاءت التعليمات المنظمة للحج، بمنع المقيمين الذين لا يحملون تصاريح من الدخول إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج 2024 – 1445 هـ، القاضية بإعادتهم من حيث أتوا، باستثناء:

- من يتوافر لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة.

- هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

- تصريح عمرة.

- تصريح حج.

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