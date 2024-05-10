الحرارة الآن بالقاهرة 33.. "الأرصاد": فرص لسقوط الأمطار بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى تأثر حالة الطقس خلال الوقت الحالي بغيوم وفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرين تكون خفيفة الشدة.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، أن آخر صور الأقمار الصناعية، أشارت إلى تكاثر السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، قد يصاحبها فرص للسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وأوضحت، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة 33 درجة مئوية.

وأشارت "الهيئة"، إلى تأثر طقس اليوم الجمعة بنشاط للرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

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