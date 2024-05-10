شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن بعد التصويت بأحقية فلسطين بعضوية الأمم المتحدة: أشكر المنحازين للحق والعدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها.

وقال أبو مازن: "نشكر الدول التي صوتت لصالح فلسطين وانحازت إلى الحق والعدل"، مشيرا إلى أن التصويت الكاسح لصالح فلسطين يؤكد أن العالم يقف مع حرية وحقوق الشعب الفلسطيني ويرفض الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم رهن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.



وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، حيث 143 دولة صوتت لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة مقابل رفض 9 أعضاء وامتناع 25 دولة عن التصويت.