شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة: الجمعية العامة اعتمدت قرارا تاريخيا لمنح فلسطين حقوقا وامتيازات إضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة، إن الجمعية العامة اعتمدت قرارا تاريخيا في دورته الاستثنائية الطارئة العاشرة لمنح فلسطين حقوقا وامتيازات إضافية في مشاركتها بالأمم المتحدة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، حيث 143 دولة صوتت لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة مقابل رفض 9 أعضاء وامتناع 25 دولة عن التصويت.