شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد اثنين وإصابة آخرين فى غارة إسرائيلية على جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد لبنانيان وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم، الجمعة، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي بلدة طيرحرفا جنوب لبنان.



وأوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت فريقاً من عمال شركة اتصالات كان يقوم بأعمال الصيانة لإحدى محطات الإرسال في بلدة طيرحرفا بمواكبة من الدفاع المدني؛ ما أدى إلى مقتل اثنين هما مسعف وعامل فني وإصابة آخرين بجروح.



وأشارت الوكالة إلى أن فريق العمال الفني كان قد حصل على إذن مسبق من قوات اليونيفيل للحضور إلى طيرحرفا وإجراء الصيانة لأعمدة الإرسال.



كما استهدفت مدفعية الاحتلال بالقذائف الفوسفورية بلدة العديسة؛ ما تسبب باندلاع حريق هائل امتد إلى ما بين المنازل في كفركلا وبساتين الزيتون، وتعذر فرق الدفاع المدني الوصول إلى المكان بسبب العدوان الاسرائيلي المستمر.



وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي، على بلدة بليدا قضاء مرجعيون، فضلا عن استهداف القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة اللبونة - الناقورة.