شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب روسيا بالأمم المتحدة: سنصوت لصالح القرار المطروح بشأن عضوية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إنه سيصوت لصالح مشروع القرار المطروح بشأن عضوية فلسطين.

وأضاف خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، وبثتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع الميداني في غزة مأساوي و1.5 مليون شخص يواجهون الخطر في رفح الفلسطينية.