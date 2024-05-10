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حماس: رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء أعاد الأمور إلى المربع الأول

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القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس إنها ستجري مشاورات مع قيادات الفصائل الفلسطينية من أجل إعادة النظر في استراتيجيتنا التفاوضية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وتابعت الحركة: «تعاملنا بكل مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء وأبدينا ما يلزم من مرونة لتسهيل الوصول لاتفاق يحقق وقف إطلاق النار بشكل دائم».

وأكدت حماس أن رفض إسرائيل لمقترح الوسطاء من خلال ما وضعته من تعديلات عليه أعاد الأمور إلى المربع الأول. 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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