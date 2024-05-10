شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: طائرات ومدفعية الاحتلال تستهدف أحياء متفرقة فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بحدوث قصف إسرائيلي يستهدف مناطق متفرقة في مدينة رفح الفلسطينية، كما تستهدف طائرات ومدفعية الاحتلال أحياء التنور والسلام والجنينة في رفح الفلسطينية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.