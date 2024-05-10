شكرا لقرائتكم خبر عن أسترازينيكا تصدر بيانا عن لقاح كورونا: أنقذ حياة 6.5 مليون شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفخر شركة أسترازينيكا بالدور المحورى الذى لعبه لقاح فاكسزيفريا Vaxzevria فى القضاء على مخاطر الإصابة بجائحة كورونا العالمية، حيث تشير عدد من التقديرات المستقلة إلى أن اللقاح تمكن من إنقاذ حياة أكثر من 6.5 مليون شخص حول العالم خلال العام الأول من استخدامه، وهو ما ساهم فى توفير أكثر من ثلاثة مليارات جرعة منه على مستوى العالم، ونتيجة لذلك، أشادت العديد من الحكومات حول العالم بجهود شركتنا، حيث كان لتلك الجهود دور حاسم فى القضاء على الجائحة العالمية.

ونظرًا لتطوير عدة لقاحات مختلفة لفيروس كورونا المستجد بعد ذلك، أصبح هناك فائضًا من اللقاحات المحدثة المتاحة، وقد أدى ذلك لانخفاض الطلب على لقاح فاكسزيفريا Vaxzevria، الذى توقف تصنيعه وتوريده، وسنعمل الآن مع المختصون بالتشریع وشركائنا للتوافق على مسار واضح بخصوص اللقاح.