شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسي وحرم سلطان عمان فى زيارة لمستشفى 57357 دعما للأطفال (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية‎ بالشكر الجزيل للسيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حرم جلاله سلطان عمان على مشاركتها فى زيارة مستشفى 57357 ودعمها لأطفالنا المرضى، شفاهم الله.

كما تقدمت السيدة انتصار السيسى، بالتحيه والتقدير لكل القائمين على إداره المستشفى، من أطباء وطاقم تمريض وإداريين، هذا الصرح العظيم الذى يمثل الأمل والحياة لأطفالنا الذين يواجهون المرض الخبيث.

جاء ذلك فى منشور للسيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

جانب الزيارة

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