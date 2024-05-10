شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى وحرم سلطان عمان فى زيارة للمتحف المصرى الجديد: رحلة عبر الزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بمشاركة السيدة الجليلة حرم جلالة سلطان عمان زيارة المتحف المصري الجديد، التي كانت بمثابة رحلة عبر الزمن للحضارة المصرية العريقة بأثارها الخالدة التي تشهد على عبقرية المصريين في كل زمان.

وكانت السيدة انتصار السيسى، ودّعت بمطار القاهرة اليوم، السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، قرينة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة.

واصطحبت السيدة انتصار السيسى، السيدة عهد بنت عبدالله، خلال زيارتها إلى مصر فى زيارة لعدد من الأماكن السياحية والعلاجية، وأيضا المشروعات القومية الكبرى، حيث قامت بصحبتها إلى المتحف المصرى الكبير، وجولة بمستشفى سرطان الأطفال 57357، والمعالم الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ورحبت قرينة الرئيس السيسى، بضيفة مصر الكريمة، حرم سلطان عمان فى زيارتها لمصر، معربة عن سعادتها بلقائها فى بلدها الثانى، قائلة: "زيارة غالية وخطوة عزيزة لسيدة عمان الأولى على أرض مصر".

السيدة انتصار السيسى وحرم سلطان عمان

السيدة انتصار السيسى وحرم سلطان عمان

السيدة انتصار السيسى وحرم سلطان عمان

السيدة انتصار السيسى وحرم سلطان عمان

السيدة انتصار السيسى وحرم سلطان عمان