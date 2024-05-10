شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتوقيف العمل ببعض بنود الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة، كما أعلن توقيف العمل ببعض بنود الدستور، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وقال أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، سنعيد النظر في قوانين الأمن الاجتماعي ولا أحد فوق القانون، وذلك خلال خطاب له، بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد أمير الكويت، أن الدولة تقوم على دعامتين أساسيتين الأمن والقضاء، مشددا على أن احترام رجال الأمن هو احترام نظام الحكم ولن أسمح بالمساس بهيبتهم.