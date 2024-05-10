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السيدة انتصار السيسى تنشر صورًا من زيارتها وحرم سلطان عمان للعاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - نشرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، صورًا من من زيارتها للعاصمة الإدارية الجديدة "مع ضيفة مصر الغالية السيدة الجليلة حرم جلالة سلطان عمان".


وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "هذا الصرح الحضارى الذى يجسد حلم كل مصرى وإرادة شعب عظيم يسعى لبناء مستقبل واعد لأجياله القادمة".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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