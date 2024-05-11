شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة عزيزة.. السيدة انتصار السيسي تصطحب حرم سلطان عُمان فى زيارة لأماكن سياحية ومشروعات قومية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ختام زيارة خاصة إلى مصر، ودّعت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بمطار القاهرة اليوم، السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، قرينة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة.



السيدة انتصار السيسي تصطحب حرم سلطان عُمان فى زيارة لأماكن سياحية وعلاجية ومشروعات قومية

واصطحبت السيدة انتصار السيسى، السيدة عهد بنت عبدالله، خلال زيارتها إلى مصر فى زيارة لعدد من الأماكن السياحية والعلاجية، وأيضا المشروعات القومية الكبرى، حيث قامت بصحبتها إلى المتحف المصرى الكبير، وجولة بمستشفى سرطان الأطفال 57357، والمعالم الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



السيدة انتصار السيسي تصطحب حرم سلطان عُمان فى زيارة لأماكن سياحية ومشروعات قومية

وفى منشور عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" توجهت السيدة انتصار السيسى بالشكر لحرم سلطان عمان على مشاركتها فى زيارة مستشفى 57357 ودعمها لأطفالنا المرضى، شفاهم الله، وأيضا التحية والتقدير لكل القائمين على إدارة المستشفى، من أطباء وطاقم تمريض وإداريين، قائلة: "هذا الصرح العظيم الذى يمثل الأمل والحياة لأطفالنا الذين يواجهون المرض الخبيث".

وكانت قرينة الرئيس السيسى، رحبت بضيفة مصر الكريمة، حرم سلطان عمان فى مستهل زيارتها، معربة عن سعادتها بلقائها فى بلدها الثانى، قائلة: "زيارة غالية وخطوة عزيزة لسيدة عمان الأولى على أرض مصر".