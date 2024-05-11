شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: الصحة ركيزة أساسية للتنمية الشاملة ورضاء المتعاملين هو الهدف الأسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، والوفد البرلماني رفيع المستوى المرافق له، في فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر.

وشملت الزيارة، المتابعة والاطمئنان على تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، مع التأكيد على تقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية للمواطنين من خلال المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظة، كما تم تفقد غرفة القيادة والسيطرة لإقليم جنوب الصعيد بفرع الهيئة في الأقصر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعميم الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، بهدف ضمان التعاون الفوري والأمثل في مواجهة الأزمات، وأُجريت خلال الزيارة مناورات مشتركة، حيث أشاد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وأعضاء اللجنة بسرعة الاستجابة في مواجهة الأزمات.

وتابعت الزيارة، بلقاء الدكتور أحمد السبكي، والنائب الأستاذ الدكتور علي مهران، والوفد البرلماني رفيع المستوى المرافق له، مع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، في ديوان عام المحافظة، وفي بداية اللقاء، قدم الدكتور أحمد السبكي والمستشار مصطفى ألهم الترحيب بالزائرين، مؤكدين على أهمية التكامل المؤسسي والتعاون المستمر لخدمة المواطن المصري، كما قدَّموا الشكر لمجلس الشيوخ على دعمه المستمر للأجهزة التنفيذية بالدولة المصرية.

وتم خلال اللقاء، مناقشة الجهود المبذولة لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في الأقصر، وتبادل الآراء والتعليقات حول زيارة لجنة الصحة بمجلس الشيوخ للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة خلال يومي 8 و9 مايو، وتم أيضًا مناقشة عدد من المقترحات والآراء المتعلقة باستمرارية تحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، على أن جميع المقترحات والتوصيات محل اهتمام وتقدير، ووعد بدراستها جميعًا للعمل عليها، والوصول بالرعاية الصحية إلى مرحلة العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، والوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن تقديره للزيارات المستمرة والميدانية للجنة الصحة بمجلس الشيوخ، التي تهدف إلى تقييم ومتابعة أداء منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير أفضل الخدمات الصحية والرعاية للمواطنين، وأكد أن الرعاية الصحية تعتبر ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، وأن رضاء المتعاملين هو الهدف الأسمى لهيئة الرعاية الصحية.

وأشار الدكتور السبكي، إلى أنه تم تقديم أكثر من 9 مليون خدمة طبية وعلاجية بالمستشفيات، وأكثر من 7 مليون خدمة بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية في محافظة الأقصر بجودة عالمية لمنتفعي التأمين الشامل بالمحافظة حتى الآن، مع تعزيز دور السياحة العلاجية في جذب المزيد من المرضى الدوليين.

وأضاف الدكتور السبكي، أنه تم تشغيل 6 مستشفيات و57 مركز ووحدة طب أسرة في الأقصر لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، مع الانتهاء من الاعتماد القومي GAHAR لـ 58 منشأة بنسبة 96.5% لضمان جودة الخدمات ومطابقتها للمعايير والممارسات العالمية، ومتابعًا: أنه نستعد لإدخال الخدمات الصحية الافتراضية والاستشارات الطبية عن بُعد في محافظة الأقصر لتعزيز جودة الرعاية وتحسين تجربة المرضى وتوفير الوصول السريع للخدمات الطبية للمواطنين وتطوير النظام الصحي بمصر.

وثمَّن الدكتور السبكي، إشادات مجلس الشيوخ خلال زيارتهم للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في الأقصر خلال اليومين الماضيين، وأكد أن هذه الرسائل محفزة ومشجعة لمواصلة بذل المزيد من الجهد لاستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر.

ومن جانبه، أشاد النائب الأستاذ الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بمستوى التجهيزات والمستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة هيئة الرعاية الصحية، معتبرًا التأمين الصحي الشامل أملاً جديدًا لكل المصريين وإنجازًا تاريخيًا سيستفيد منه أجيال وأجيال وأجيال قادمة، وأكد أن ما شهدوه خلال زيارتهم للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في محافظة الأقصر خلال اليومين الماضيين، وسابقًا في محافظة الإسماعيلية، يؤكد تطور الرعاية الصحية في مصر والتزامها بالمعايير العالمية، وأن ما لمسوه من رضاء المواطنين يمثل إنجازًا فريدًا ونموذجًا رائعًا يجب تطبيقه في جميع المحافظات، وأعرب النائب الدكتور وأكد النائب علي مهران، عن تطلعه في استمرار منظومة الرعاية الصحية بهذا المستوى من الجودة العالية والتميز، مؤكدًا دعمهم الكامل لهيئة الرعاية الصحية وقياداتها وكوادرها الشابة، ومؤكدًا أهمية دعمهم وتشجيعهم في جهودهم المبذولة لتحقيق الإصلاح الصحي وتنمية مصر المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشاد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بالجهود المبذولة من قِبل هيئة الرعاية الصحية في تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية لأهالي الأقصر، وأكد حرصهم على توفير الرعاية الصحية الشاملة للجميع وفق أعلى المعايير العالمية، وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل قد حقق طفرة نوعية في منظومة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ويجسد حرص الدولة على تحسين جودة الرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وأعرب نواب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن إعجابهم الكبير بجهود هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية في الأقصر، ووصفوا جهودها بأنها "مستوى خدمة راقٍ ومتميز، نموذجًا مشرفًا لتقديم الخدمة الصحية في قرى ومراكز مصر"، وأشادوا بالنواة الرائعة التي شاهدوها لخدمات السياحة العلاجية، مؤكدين أنها تبشر بالخير لمصر، كما أثنوا على معاهد رعاية الفنية للتمريض وخدماتها التعليمية مؤكدين أنها إضافة متميزة، وأكدوا على الجهود العظيمة التي يبذلها الأطقم الطبية والعاملون في هذا القطاع، وسعادتهم بوجود الصيادلة ضمن المنظومة، معبرون عن رضاهم وإعجابهم بإيجابية جميع الجوانب والقدرات الطبية التي شاهدوها خلال زيارتهم للمنشآت الصحية التابعة للهيئة خلال اليومين الماضيين، مؤكدين أن ما شاهدوه دفعهم لرفع سقف طموحاتهم وتطلعاتهم لتحقيق العالمية في مجال الرعاية الصحية في مصر.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجميع عن التزامهم المشترك بالعمل المشترك لتعزيز الرعاية الصحية في مصر وتحقيق التغطية الصحية الشاملة والجودة العالية للمواطنين، كما أكدوا على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الصحة والرعاية.