شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أيام عالمية مخصصة للبيئة والاستدامة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قائمة الأيام العالمية المخصصة للبيئة والاستدامة والتي يحتفل بها العالم سنويا، تضم حوالى 8 أيام أساسية وذات علاقة مباشرة بالقضايا البيئية والموضوعات المتعلقة بالملف البيئى والاستدامة والأهداف التنموية للتنمية المستدامة.

خلال هذا التقرير نرصد بالتواريخ هذه الأيام العالمية المخصصة للبيئة والاستدامة

1. يوم البيئة العالمي والذى يوافق سنويا يوم 5 يونيو من كل عام، حيث يعد فرصة لرفع الوعي حول قضايا البيئة وتعزيز العمل الجماعي لحمايتها.

2. اليوم العالمي للمياه و يوافق سنويا يوم 22 مارس ، يركز هذا اليوم على أهمية الماء وضرورة الحفاظ على الموارد المائية.

3. اليوم العالمي للتنوع البيولوجي و يوافق سنويا يوم 22 مايو من كل عام ، حيث يتم تسليط الضوء على أهمية التنوع البيولوجي للنظم البيئية وللإنسانية.

4. اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف و يوافق سنويا يوم 17 يونيو من كل عام يُعزز الوعي بقضايا التصحر وأهمية الحفاظ على الأراضي الخصبة.

5. اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون والذى يوافق 16 سبتمبر يوميا ويحتفل بهذا اليوم لتذكير الناس بأهمية طبقة الأوزون والجهود المبذولة لحمايتها.

6. اليوم العالمي للطاقة المتجددة وتتعدد التواريخ حسب الدول والمبادرات، ولكن غالباً ما يتم الاحتفال به في مارس أو أبريل.

7. اليوم العالمي للبيئة دون سيارات والذى يوافق كل عام يوم 22 سبتمبر حيث يشجع على استخدام وسائل النقل البديلة التي لا تلوث البيئة.

8. ساعة الأرض والذى يوافق آخر سبت من مارس: ويتم اطفأ الناس الأنوار لمدة ساعة لزيادة الوعي حول تغير المناخ.