شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل مستشفى هرمل لفرع من جوزتاف روسية لتقديم خدمة مميزة للمريض المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ريم عماد أستاذ العلاج الإشعاعى ومدير مستشفى هرمل التابعة للمعهد القومى للأورام، إنه جارى تجهيز مستشفى هرمل أو ما يطلق عليها دار السلام لتحويها إلى فرع جديد لمستشفى جوزتاف روسية فى فرنسا، وذلك لخدمة مريض الأورام المصرى مجانا وعلى أحدث المعايير العالمية.

وقالت خلال مؤتمر الأسكو المنعقد حاليا بالقاهرة، ولمدة يومين، إنه يتم تطوير مستشفى دار السلام حاليا، بالإضافة إلى إنشاء مبنى جديد، حيث يتم بناء المبنى الجديد وفقا للمعايير الدولية والمواصفات التتى تتميز بها مستشفى جوزتاف روسية لضان أن تكون المبانى والتجهيزات وفقا لأحدث المعايير الدولية الموجودة فى مستشفى جوزتاف روسية.

وأضافت أن الاتفاقية ستشنل زيادة عدد الأسرة من 160 سريرا إلى 300 سرير وتطوير الخدمة الطبية، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة العلاج الكيميائي والإشعاعى مع تطوير كامل لقسم الأشعة التشخيصية وإنشاء عيادة للكشف المبكر عن سرطان الثدى، بالإضافة إلى إنشاء مركز تدريبي وتعليمى وتطوير المعامل بحيث يتم تقديم المعامل بأحدث المعايير العالمية وتقديم أفضل خدمة للمريض المصرى.



وقالت إن مستشفى هرمل هى مستشفى متخصص لعلاج سرطان الثدى، بالإضافة إلى علاج اللوكيميا وزرع النخاع للكبار والأطفال، حيث تتميز المستشفى بزرع النخاع، موضحة أنه سيتم استقظام الأطباء من فرنسا لتدريب الأطباء المصريين، لتقديم خدمة متميزة للمريض المصرى، وسيتم توفير اجهزة الاشعاع والمسح الذرى المتطورة فى فرع مستشفى جوزتاف روسية مع توسيع معمل التحليل الجينى، مشيرة إلى أن تجهيز المستشفى منذ عام ونصف وقطعنا شوطا كبيرا فى تجهيز المستشفى.



وأوضحت أن فرع مستشفى جوزتاف روسية سيعالج المريض المصرى طبقا للمواصفات الدولية على نفقة الدولة والتأمين الصحى مع إنشاء قسم متخصص لعلاج الأطفال المصابين بالأورام.



دكتورة ريم عماد مدير مستشفى هرمل



دكتور تامر النحاس مع البروفوسير مارك سبلمان خبير الاورام بفرنسا