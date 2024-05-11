البيئة: الانتهاء من تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

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القاهرة - سامية سيد - تبحث وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، خلال الفترة الحالية آليات التنسيق في تنفيذ الإطار المؤسسى لخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فى المحافظات بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، وأنه جارى الانتهاء من تحديث الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء، إضافة إلى إنشاء الإطار المؤسسى والذي يتم التنسيق والتوافق حوله لتنفيذ تلك الاستراتيجية والمهام الموكلة لكل جهة،

وأكدت الوزيرة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه بموجب قانون البيئة فإن جهاز شئون البيئة، يعد هو المؤسسة المعنية بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك نظرا لاختلاف طبيعة المناطق الساحلية لكل محافظة من محافظات الجمهورية،

وشددت وزيرة البيئة على أهمية تفعيل الإطار المؤسسي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، و العمل على تفعيل ما أوكله القانون لوزارة البيئة، وضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية، وخاصة فى ظل ما طرأ من آثار التغيرات المناخية وتأثيرها على الشواطئ والمناطق الساحلية، ووجود توجهات نحو الإستثمار والتنمية بالساحل الشمالى الغربى من الناحية البيئية والاجتماعية.

جدير بالذكر انه اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أمس، مع ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة وفريق الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والموانئ بوزارة البيئة برئاسة الدكتورة هبة شعراوي والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للدعم المؤسسى.