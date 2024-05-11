شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة زيادة ساعات قطع الكهرباء مع برنامج "خلينى أقولك" على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم تليفزيون ”الخليج 365”، حلقة جديدة من برنامج "خلينى أقولك"، تقديم الكاتبة الصحفية همت سلامة رئيس التحرير التنفيذى لـ"الخليج 365"، والتي تسلط الضوء من خلال البرنامج على الشائعات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وتعمل على توضيحها وتصحيحها من أجل توعية المواطنين.

في الفقرة الأولى للبرنامج بعنوان "ببساطة كدا"، استعرضت شائعات زيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء، وقالت: "بيقولوا إن قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال هتزيد عن الساعتين اللي الحكومة قالت عليهم، وهيبقوا 4 ساعات، وممكن يكونوا بالليل مش الصبح، السؤال المهم الكلام ده حقيقي ولا لاء؟".

وأضافت: "ببساطة كدا، الكلام ده انتشر علي السوشيال ميديا، لكن في تصريح للمتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، قال فيه: "مفيش أي زيادة في ساعات تخفيف الأحمال، والحكومة مش هتقطع الكهرباء الصبح وبالليل زي ما انتشر علي السوشيال ميديا، وكل اللي حصل إننا في فترة امتحانات وبسبب الاعتماد على التابلت في الامتحانات، الحكومة حددت فترة قطع الكهرباء في كل المحافظات من الساعة 3 حتي الساعة 7 مساء، بحد أقصي ساعتين، ويستمر حتي 20 يوليو وهو آخر يوم في امتحانات الثانوية العامة".

أما فقرة "صح وغلط"، فناقشت خلالها مزاعم تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وقالت: "كل البوستات المنتشرة على السوشيال ميديا عن تأجيل امتحانات الثانوية العامة، غلط تمامًا، وكلها بوستات بتتكلم في موضوع هدفه إثارة البلبلة، والصح إن وزارة التربية والتعليم، قالت لا توجد أي تغييرات أو تعديلات في جدول امتحانات الثانوية العامة لتبدأ يوم 10 يونيو وتنتهي 20 يوليو، وجميع الامتحانات في مواعيدها المعلنة دون أي تغيير".

وفى فقرة "مش كل اللي تسمعه تصدقه"، تحدثت عن خبر تأخر صرف مرتبات شهر مايو من ماكينات ATM للموظفين، وما أثاره من بلبلة بين الناس بعد انتشاره علي السوشيال ميديا، وأكدت "كل البوستات دي غلط، والقصة إن وزارة المالية قالت إن في جدول لصرف مرتبات شهر مايو بداية الشهر، وفي ميعاد آخر لصرف المستحقات المالية المتأخرة للموظفين مثل الحوافز والمكافآت والبدلات".

وتابعت: "ده اللي عمل اللخبطة، لأن القرار فيه ميعاد لصرف المرتبات الأساسية، وميعاد تاني المستحقات المتأخرة، بس ليه في ميعادين لصرف الفلوس؟ عشان ميبقاش في زحمة كبيرة جدًا على ماكينات الصرف من الموظفين".