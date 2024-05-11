شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: خطبة الجمعة القادم بعنوان واجبنا تجاه المنافع المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الثانية من شهر مايو 17/ 5/ 2024 بعنوان واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر مايو 2024م، وذلك كالآتى:

خطبة الجمعة الأولى: أمانة العامل والصانع وجزاؤها

خطبة الجمعة لثانية: التنمر وأثره المدمر للفرد والمجتمع

خطبة الجمعة الثالثة: واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة

خطبة الجمعة الرابعة: ما على الحاج قبل سفره

خطبة الجمعة الخامسة: حق الله فى المال

وشددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.