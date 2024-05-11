شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مشاورات مصرية أمريكية لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " مشاورات مصرية أمريكية لوقف إطلاق النار فى غزة.. وزير الخارجية يحذر نظيره الأمريكى من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية.. إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية فى حق الفلسطينيين".

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