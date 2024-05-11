شكرا لقرائتكم خبر عن العالم المصرى شريف حنفى محمود يحصل على لقب صيدلى كندا لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل العالم الدكتور شريف حنفى محمود، على لقب صيدلى كندا لعام 2024؛ نظرا لتميزه ومسيرته المهنية اللامعة.



وقال الدكتور شريف- فى تصريحات للجمعية الكندية للصيادلة- "كانت اللحظة التى علمت فيها بحصولى على الجائزة لحظة عاطفية. لقد عادت الذكريات من أول يوم لى فى كلية الصيدلة فى مصر، مستذكرا العديد من التحديات والفرص التى شكلت رحلتى الشخصية والمهنية، كان الحصول على هذه الجائزة بمثابة تتويج لكل الجهود والتفانى الذى بذلته فى مسيرتى المهنية. أنا ممتن حقًا لحصولى على هذه الجائزة المرموقة".



وأعرب الدكتور شريف محمود، عن امتنانه لعائلته لدعمهم المستمر، ويأمل أن تساعد هذه الجائزة فى إلهام الأجيال القادمة؛ لاحتضان مهنة الصيدلة بحماس وتفانٍ.

فى السياق.. هنأ السفير المصرى لدى أوتاوا أحمد حافظ، العالم المصري، قائلا: "سعدتُ وتشرفتُ بتهنئة الدكتور شريف حنفى محمود، الدكتور الكندى المصري، ابن جامعة عين شمس وأستاذ الصيدلة الإكلينيكية ونائب عميد بجامعة ألبرتا بكندا. فخور بنيل الدكتور شريف لقب صيدلى كندا لهذا العام.. رمزُ حقيقى للتميز فى عمله وأبحاثه"



وتُمنح جائزة أفضل صيدلى كندى للعام سنويًا من قبل جمعية الصيادلة الكنديين؛ لتكريم الصيدلى الذى يُظهر القيادة ويجسد تطور مهنة الصيدلة نحو دور موسع فى الرعاية الصحية.



ويعمل الدكتور شريف حنفى محمود كنائب عميد جامعة ألبرتا وكصيدلى للرعاية العصبية الحرجة فى وحدة العناية المركزة لعلوم الأعصاب فى مستشفى جامعة ألبرتا، بالإضافة إلى أستاذ سريرى وعميد مشارك أكاديمى فى كلية الصيدلة والعلوم الصيدلانية بجامعة ألبرتا، وتؤكد الجوائز العديدة التى حصل عليها محمود ومنشوراته وحضوره الدولى على تأثيره الكبير على المهنة طوال حياته المهنية.



وحصل الدكتور محمود على درجة الصيدلة والماجستير فى الصيدلة السريرية من جامعة عين شمس قبل مجيئه إلى كندا عام 2005 للحصول على درجة الدكتوراة فى الحرائك الدوائية من جامعة ألبرتا، وهو من أوائل خريجى الصيدلة الدوليين الذين حصلوا على جائزة أفضل صيدلى كندى لهذا العام.



وقام الدكتور المصرى بتطوير ومراجعة العديد من بروتوكولات العلاج الدوائى وتوجيه زملائه للمساعدة فى تحسين الرعاية للمرضى الذين يعانون من أمراض عصبية تهدد حياتهم.