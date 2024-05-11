حج 2024.. عضو بـ"غرفة السياحة" يكشف عدد تأشيرات الزيارة المخالفة للسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن ما يحدث بالمطارات الرسمية لحج هذا العام 2024 مشكلة كبيرة بشأن تأشيرة الزيارة.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أنه يوميًا أعداد كبيرة تطلب من شركات السياحة "باركود"، والأعداد مرتفعة جدًا.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه حتى الآن وصلت الأعداد إلى نحو 150 ألف شخصًا، ويوميًا تصل إلى 4000 شخصًا يذهبون إلى المطارات بتأشيرة زيارة مخالفة؛ بهدف السفر إلى السعودية وأداء مناسك حج 2024، وهو ما يخالف القوانين التي أقرتها المملكة.

وتابع: "محدش يقدر يشيل حاج راح هناك وتوفى لأنه مش نظامي، والناس دي بتترمي ف الشارع - يقصد عدم قدرتهم على الحصول على الخدمات لأن إقامتهم غير شرعية، والسمسار يهيأ لهم أن الجو مطمئن مثله مثل الحاج السياحي تمامًا".

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قررت، أنه اعتبارًا من يوم 25/ 10/ 1445 هـ الموافق 04/ 05/ 2024 م، بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح.

وجاءت التعليمات المنظمة للحج، بمنع المقيمين الذين لا يحملون تصاريح من الدخول إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج 2024 – 1445 هـ، القاضية بإعادتهم من حيث أتوا، باستثناء:

- من يتوافر لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة.

- هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

- تصريح عمرة.

- تصريح حج.

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