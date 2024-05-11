شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تحقق الحوكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية فى وزارة البيئة، أن الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 تنطوي على 5 أهداف رئيسية، وللوزارة رؤية حول مفهوم حوكمة المناخ من منظور السياسات العامة ودورها في التركيز على تغير المناخ.

وأوضح فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "أن الدعم الكبير المقدم من القيادة السياسية إيمانا بأهمية قضية التغير المناخي، نتج عنه العديد من الخطوات الهامة فى هذا الملف وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050"، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزارات المختلفة، للتعامل مع قضية تغير المناخ وفق استراتيجيات وطنية واقعية وخطط قابلة للتنفيذ، واهم القرارات التي أعلنها المجلس إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.

وأشار عبد الرحيم، إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف هدف تمكين مصر من تخطيط وإدارة ملف التغير المناخي على مختلف المستويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على رؤية مصر 2030 في إعطاء الأولوية لنوعية حياة المواطنين المصريين، وحمايتهم من الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال نهج مرن منخفض الانبعاثات، مشيرا إلى حوكمة العمل المناخي هو الهدف الثالث للاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 التي تنطوي على 5 أهداف رئيسية، أولها تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المنخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع تغير المناخ والتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة به، إلى جانب تعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمكافحة تغير المناخ.