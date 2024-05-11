شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الانتهاء من مشروع قناطر ديروط 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ أعلن الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أنه سيتم الانتهاء من مشروع قناطر ديروط الجديدة عام 2026 ، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 49%.

أضاف أن المشروع ضمن مجموعة من المشروعات الكبرى التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، حيث سيعمل على تحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى 5 محافظات بالصعيد هى "أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .

أوضح أن المشروع يتضمن إنشاء 7 قناطر هي "فم بحر يوسف – حجز الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - ايراد الدلجاوي – الساحلية".

وتعتبر قناطر ديروط" الحالية من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، تم إنشائها عام 1872 فى عهد الخديوي إسماعيل منذ أكثر من 151 عاما ومصنفة ضمن أقدم المنشآت الهيدروليكية في العالم، و تقع هذه القناطر على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط عند فم ترعة الإبراهيمية، وتقوم بإطلاق تصرف سنوي من خلال المجموعة قدره 9.6 مليار متر مكعب سنويا لتغذى مجموعة القناطر سبعة ترع فرعية ، ويتم الان انشاء قناطر جديدة بديلة عن القديمة.