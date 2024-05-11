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"العربية اتفرمت".. اللقطات الأولى لحادث مروع بدائري المنيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تصوير - رمضان يونس:

شهدت الطريق الدائري في المنيب بالجيزة، صباح اليوم السبت، حادثا مروعا؛ إثر اصطدام ميكروباص مع سيارتي نقل وملاكي، ما أسفر عن وقوع ضحايا ما بين حالات وفاة ومصابين.

وأفاد مصدر أمني أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص "سائق"، فيما أصيب 10 آخرين، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل الجثث لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

في الوقت نفسه دفع مرفع الإسعاف بسيارات الإغاثة المنتشرة بالطرق السريعة لسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

وحصل "الخليج 365" على صور ترصد اللحظات الأولى للحادث، إذ تحولت السيارة التي كانت تقل الركاب إلى قطعة خردة ليصف أحد شهود العيان المشهد "العربية اتفرمت.. وناس كتيره على الأرض".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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