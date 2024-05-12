شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تضع خطة لإزالة تحديات سير العمل فى جهاز المخلفات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال متابعتها للوضع الراهن لما تم إنجازه في منظومة المخلفات، ومتابعة سير العمل بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بضرورة إزالة أية تحديات تواجهه، وتحديد متطلبات تيسير العمل، سواء من الموارد البشرية والكوادر الفنية اللازمة لضمان استدامة المهام التخطيطية والتنظيمية والرقابية للجهاز في المنظومة، مع ضرورة وضع مؤشرات الأداء لأعمال الجهاز ومنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

‏وأكدت وزيرة البيئة خلال اجتماعها الأخير مع العاملين فى جهاز المخلفات، بحضور رئيس الجهاز الدكتور طارق العربى، على ضرورة تكوين 5 مجموعات عمل لمتابعة ملفات عمل الجهاز، وما تم تحقيقه بها، من خلال الاستعانة بعدد من الاستشاريين، ليتم تحديد الموضوعات الملحة التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل من قيادات وزارة البيئة، من أجل متابعة ملفات العمل التي تم انجازها خلال الفترة الماضية الخاصة بكافة انواع المخلفات، وهى الصلبة البلدية والزراعية والهدم والبناء والصناعية والمخلفات الخطرة (الإلكترونية والطبية).

وشددت وزيرة البيئة على أهمية تعزيز دور الجهاز كمنظم ومخطط ومراقب في منظومة إدارة المخلفات، مثل القيام بدوره في اشراك القطاع الخاص في الاستثمار في المخلفات، من أجل تعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، بهدف زيادة حجم الاستثمار الأخضر والشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة، في إطار فكر الاقتصاد الدوار الذي يقوم عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات 202 لسنة 2020.

جدير بالذكر، أن كل ملف من الملفات به مشروعات تعمل على أرض الواقع، مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومكون إدارة المخلفات ومكون المخلفات الطبية بمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، وأيضا مكون المخلفات بأنواعها في المجمع المتكامل بالعاشر من رمضان.