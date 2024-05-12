شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام البحيري يوضح: "تكوين" تحترم المؤسسة الدينية ولا تصطدم مع الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسلام البحيري عضو مجلس أمناء مؤسسة تكوين الفكر العربي، في لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، أن تكوين تحترم كل الأديان وليست في صدام مع الأزهر أو الكنيسة.

وأوضح البحيري أن تكوين مؤسسة ثقافية تهدف إلى إرساء قيم التسامح بين الأديان والجماعات والمجتمع، وهدفها تحريك المياه الراكدة في المجتمع.



وقال البحيري في برنامج "الحكاية": "نحن هنا لمساعدة المؤسسة الدينية في محاربتها للتطرف".



وأضاف البحيري أن تكوين مؤسسة فكرية ثقافية وليست مؤسسة دينية، وتهدف إلى تعزيز دور المفكر العربي، ولا تمس الثوابت الدينية، مشددا على أن من أهم أهدافها هو إرساء أساسيات الحوار.



يذكر أن مؤسسة تكوين نظمت يومي 4 و5 مايو الجاري مؤتمرها الأول بالمتحف المصري الكبير، بحضور نخبة من المفكرين والمثقفين العرب، وبرعاية من الدولة المصرية.



يشار إلى أن مؤسسة تكوين الفكر العربي، والتي مقرها القاهرة، تضم في عضوية مجلس أمنائها عددا من المفكرين العرب؛ وهم الدكتور يوسف زيدان (مصر)، والدكتور فراس السواح (سوريا)، والأستاذ إبراهيم عيسى (مصر)، والدكتورة وألفة يوسف (تونس)، والدكتورة نادرة أبي نادر (لبنان)، والأستاذ إسلام البحيري (مصر).