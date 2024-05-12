شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

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يهم طلاب الثانوية العامة.. اعرف المكان الصحيح المخصص للإجابة عن الأسئلة

وزير النقل: تشغيل التاكسى الكهربائى الأربعاء المقبل بالعاصمة الإدارية

الأرض تشهد أقوى عاصفة مغناطيسية منذ 21 عاما .. اعرف التفاصيل

وزير التموين: إطلاق 7 قوافل مساعدات لغزة تحمل 615 طناً

خطوات الإجابة عن الأسئلة الاختيارية بامتحانات الثانوية العامة بشكل صحيح

وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد

مترو الأنفاق ينفى حدوث حريق بقطار داخل محطة مارى جرجس بالخط الأول

أخبار مصر.. غدا أجواء حارة نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 29 درجة

تعليم القاهرة توضح حقيقة وجود أسئلة بامتحان اللغة الإنجليزية من الترم الأول

السكة الحديد: عودة مسير القطارات بين محطتى الحمام والرويسات غدا