شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نسب تنفيذ مشروع تلال الفسطاط بمصر القديمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر مشروع تلال الفسطاط، بمصر القديمة بالقاهرة، الجارى إنشاؤه على مساحة 500 فدان، بعد تقدم العمل بالمشروع، حيث يتم تنفيذ منطقة ثقافية تشمل تنفيذ الممر المائي، وصفوف أشجار النخيل، ومنطقة المغامرات، والتلال، والحديقة الإسلامية، ونافورة.

كما يتم تنفيذ منطقة استثمارية، تشمل مبانى تجارية ومطاعم ومسرح رومانى ونافورة مائية، ويتم تنفيذ أيضا منطقة القصبة، وتشهد تنفيذ منطقة فنادق بمسطح 130000م2 بها فندق سياحى، ومبان خدمية، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية.

وتشمل منطقة المغامرة وتشمل عدداً من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، أما منطقة الحدائق التراثية، تشمل تنفيذ مبان للزوار ومطاعم، وتتكون منطقة الأسواق من منطقة تجارية بمسطح 60000 م2 وتنفيذ 19 محلاً تجارياً، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية، وفندق 3 نجوم.



المنطقة الثقافية



النادي المصري القاهري



النادي المصري القاهري



بحيرة عين الصيرة



ساحة مسجد عمرو بن العاص



ساحة مسجد عمرو ليلا



مدخل المشروع



مشروع تلال الفسطاط



منطقة التلال



منطقة التلال



منطقة التلال من الاعلى