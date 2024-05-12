شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال سياحى للأفواج الأوروبية للاستمتاع بالحضارة الفرعونية بمعابد الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش المعالم الأثرية في معابد الأقصر والكرنك حالة من الإقبال السياحية الكبيرة بصورة يومية في محافظة الأقصر، حيث تستمر الزيارات السياحية والإقبال الكبير من مختلف دول أوروبا وآسيا والأمريكتين، حيث يحصل السياح لدى تواجدهم فى الأقصر على دعم كبير من المسئولين في المعابد، وتنظيم الجولات والرحلات صباحاً ومساءاً للاستمتاع بالرحلات السياحية والأثرية الأبرز حول العالم والتى تجذب الجميع للتنزه صباحاً فى المعالم الأثرية شرق وغرب الأقصر، والتنزه ليلاً فى شوارع المدينة بعربات الحنطور وعلى الكورنيش وغيرها من المظاهر المبهجة.

ويقول الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، إنه تشهد المعابد بوسط مدينة الأقصر، حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج القادمة من حول العالم للإستمتاع بالحضارة المصرية القديمة خلال فترة النهار بالمعابد، حيث إنه من أبرز الأماكن التي يزورها السياح في الأقصر، معابد الكرنك صباحاً وهو دار العبادة الأكبر فى تاريخ البشرية حسبما يقول صلاح الماسخ مدير معابد الكرنك، فهو الذي بنى على كورنيش النيل بمدينة الأقصر، وتمت تسميته بـ"معابد الكرنك" لكونه يضم 11 معبداً داخله وليس معبد واحد كما يشاع، وكان إسمه فى الحضارة المصرية القديمة، معابد (آمون رع سيجم نحت) حيث تم تشييده ليكون دار لعبادة ثالوث طيبة المقدس، وهذا الثالوث مكون من الإله "آمون" وزوجته "موت" وابنهما الإله "خون سو"، كما يزور السياح بعد الكرنك معبد الأقصر على كورنيش النيل، وهو المعبد الذي تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع، علاوة على تأكيد نسبه للإله آمون، وذلك فى "1390-2353 ق.م".

ويضيف الطيب غريب لـ"الخليج 365"، إنه تنتعش حركة السياحة بالأقصر بصورة كبيرة خلال تلك الفترة خاصة في ظل ما قامت به الوزارة من إجراءات لتسهيل التعامل بالتذاكر المجمعة لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف، والتي تقوم الشركات السياحية بشرائها لعملائها من السائحين الراغبين في دخول هذه المواقع والمتاحف من مركز التذاكر المجمعة بالوزارة، ويكون سداد قيمة هذه التذاكر عن طريق التحويلات البنكية من حساب الشركة في البنك، أو باستخدام كروت بنكية في المركز، أو قيام شركة السياحة باستصدار كارت مدفوعات نقدية من أحد البنوك المصرية التي تقدم كروت مدفوعات للشركات، ويتم تسليمه للمرشد أو المندوب لشراء التذاكر في الموقع، مما يعمل على تحسين التجربة السياحية وتسهيل عملية الدخول للموقع الأثري وتجنب الازدحام أو التكدس أمام بوابات الدخول.



أفواج سياحية تستمتع داخل معابد الأقصر



أفواج مميزة من السياح فى معابد الأقصر



أفواج من حول العالم تتوافد على معابد الكرنك



توافد الأفواج السياحية بالأقصر



توافد كبير من السائحين على معابد الكرنك



جانب من الاقبال السياحى على المعابد