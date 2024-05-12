شكرا لقرائتكم خبر عن ‎5 أهداف لوزارة الموارد المائية والرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبذل وزارة الموارد المائية والري جهودا كبيرة للحفاظ على الموارد المائية وإدارتها بكفاءة عالية وتنميتها، حيث تم تنفيذ العشرات من المشروعات التنموية العملاقة على مدار السنوات الماضية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهداف وزارة الموارد المائية والري:

1- وضع السياسات المائية اللازمة لضمان تغطية كل متطلبات الزراعة والصناعة والشرب والملاحة والطاقة والاحتياجات الاستهلاكية الأخري من المياه.

2- الحفاظ علي كل الموارد المائية المتاحة وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة في إدارة مياه نهر النيل والخزان الجوفي ومياه الأمطار والسيول ومياه الصرف الصالحة للاستخدام وفق معايير وضوابط محددة.

3- ضبط وإحكام توزيع مياه الري وإقامة وتشغيل وصيانة الخزانات والقناطر الكبري والأعمال الصناعية علي النيل وفرعيه والرياحات والترع وشبكات الري والصرف.

4- تحسين وتطوير طرق الري بغرض الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.

5- الحفاظ علي نوعية المياه وحمايتها من التلوث.