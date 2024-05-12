شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: الإعلان عن أسعار الأضاحى ومواعيد الحجز الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة لم تعلن حتى الآن أسعار الأضاحى أو مواعيد حجز، وسيتم الأسبوع المقبل الإعلان عن التفاصيل.

وكلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قطاع الثروة الحيوانية وهيئة الخدمات البيطرية بتكثيف الحملات والمرور على أماكن بيع الأضاحى للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع للأضحيات، وكذلك التأكد من إيوائها فى أماكن مناسبة وصحية.

وأكد إبراهيم أن وزارة الزراعة تعمل دائما فى صالح المواطن وتوفير كافة احتياجاته داخل المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة بأسعار تتناسب مع جميع الفئات.

الجدير بالذكر أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حدد 20 علامه للتأكد من سلامة الأضاحى واللحوم فى إطار الدور التوعوى والإرشادى للوزارة.