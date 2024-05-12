شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: انتهاء سيطرة الكتلة الحارة على قطاعات شمال الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الأجواء التى تسود ربيعية تعويضية لفترات الموجات شديدة الحرارة و هناك بداية انتهاء لسيطرة الكتلة الحارة على قطاعات شمال الجمهورية وسوف تشمل كل الجمهورية تدريجياً، مع زيادة كبيرة في التذبذبات الحرارية.

أضاف فهيم، أن التوقعات تشير إلى أن الطقس مائل للحرارة شمالاً حار على القاهرة واستمراره شديد الحرارة على الصعيد نهاراً مع عودة الطقس البارد ليلاً على المناطق الشمالية ومائل للبرودة على الوجه البحري والدلتا وشمال الصعيد.

جدير بالذكر، أن بشنس الشهر التاسع من التقويم المصري القبطى بدأ الأربعاء الماضي و يستمر حتى 7 يونيو وهو أول أشهر موسم "شمو" أي الحصاد في مصر القديمة ومع بدايته تبدأ الظواهر المناخية في الانقلاب و تذهب برودة الليل بدون رجعة و تبدأ حرارة النهار في التسخين بسبب زيادة كمية الاشعاع الشمسي.