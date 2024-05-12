شكرا لقرائتكم خبر عن 20 علامة للتأكد من سلامة الأضاحى واللحوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 20 علامة للتأكد من سلامة الأضاحى واللحوم فى إطار الدور التوعوى والإرشادى للوزارة.
وجاءت العلامات التى تم تحديدها كما يلى:-أولاً: بالنسبة للأضاحى:
1- أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.
2- أن تكون العينان لامعتان براقتان، ولا يوجد بهما أى إصفرار أو إحمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.
3- أن يكون تنفس الحيوان طبيعى لا يعانى من النهجان أو السعال.
4- أن تكون أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.
5- أن يكون فم ولسان الأضحية خالى من الالتهابات والإفرازات.
6- أن يكون الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.
7- أن يكون الجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أى تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.
8- أن يكون الحيوان نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة وغير كسول.
9- أن تكون القوائم ممتلئة وغير نحيلة، بل مستقيمة وقوية.
10- أن تكون كل من منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر ممتلئة باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تُحس باليد عند لمسها.
11- ألا يكون الكرش ممتلئ بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من جانبيه.
12- أن تكون خالية من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال .
13- لون اللحم الجيد ما بين الأحمر الفاتح والغامق.
14- أن يكون نسيج اللحم صلب متماسك فلا يترك أثرا عند الضغط عليه باليد.
15- أن تكون اللحوم خالية من أى بقع زرقاء أو خضراء أو سوداء أو بؤر نزيفيه حمراء.
16- أن تكون اللحوم ذى رائحة طبيعيه جيدة، ولا يكون بها رائحة تعفن أو تزنخ.
17- ضرورة شراء اللحوم من محلات جزارة نظيفة ومعروفة.
18- التأكد من وجود أختام المجازر الحكومية على اللحوم.
19- أن تكون خالية من أى مظاهر لأنسجة مخاطية أو رخوية.
20- أن تكون قطع اللحوم متجانسة فى الشكل واللون والملمس والقوام.
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