شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطرى: استمرار حملة التطعيم ضد الحمى القلاعية للمواشى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل لجان التحصين بمديريات الطب البيطرى فى المحافظات عمليات تحصين الماشية وعقد الندوات الارشادية للتوعية بأهمية التحصين بالحملات القومية ومدى الخسائر الاقتصادية لعدم الاستجابة للتحصين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل.

قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية و الوادى المتصدع تواصل عملها فى المحافظات و تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف صابر، أنه يتم خلال الحملة تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وتأتي الحملة القومية للتطعيم ضد الحمى القلاعية و الوادى المتصدع ضمن برنامج التحصينات التى تقوم الهيئة بتنفيذها سنويا لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية ، وأنه تم توزيع اللقاحات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ الحملة على مختلف مديريات الطب البيطرى، يتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة المعاونة بكل محافظة من محليات وشرطة والأوقاف والمجتمع المدني للسيطرة على مرض الحمى القلاعية بعتراته المختلفة وكذلك لرفع المستويات المناعية للحيوانات.