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وزارة الصحة تكشف عن أنواع الأدوية المستخدمة فى علاج الذئبة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، يهدف علاج الذئبة إلى علاج الأعراض عند حدوثها، وتقليل تلف الأعضاء، وغيرها من المشاكل.​​

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تشمل أنواع الأدوية المستخدمة لعلاج مرض الذئبة ما يلى:

-العقاقير المضادة للالتهابات غير الستيرويدية: تقلل "الألم الخفيف وتورم المفاصل والعضلات".​

-الكورتيكوستيرويدات: تقلل التورم والألم، ويمكنها تهدئة الجهاز المناعي عند أخذها بجرعات عالية.​

-الأدوية المضادة للملاريا: حيث أنها تعالج أيضًا آلام المفاصل والطفح الجلدي، والتعب والتهاب الرئة. ​

-العوامل المثبطة للمناعة / العلاج الكيميائي: يمكن استخدام هذه الأدوية في الحالات الشديدة من مرض الذئبة، عندما يؤثر المرض على الأعضاء الرئيسية ولا تنجح العلاجات الأخرى.​

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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