شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف عن افتتاح مسجد السيدة زينب: نشكر الرئيس لما يوليه من عناية لعمارة بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الاوقاف، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تشريفه لافتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) صباح اليوم الأحد 12/ 5/ 2024م بعد إعادة تطويره تطويرًا شاملا ودقيقًا غير مسبوق ليصبح المسجد صرحًا إسلاميًّا عظيمًا في فن العمارة الإسلامية، ويقف مع ما تم من عمارة بيوت الله (عز وجل) في مصر شاهدا على أعظم عصر في عمارة المساجد بمصرنا العزيزة.

وكما أكد الرئيس في كلمته خلال الافتتاح أن هذه ثالث مناسبة خلال فترة قصيرة يتم فيها افتتاح تطوير مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) ، وقد سبق أن تم تطوير مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ثم مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) .

وتابع: كما يطيب لي أن نشكر الرئيس على عنايته ببيوت الله (عز وجل) وتشييدها وتطويرها بما يليق بحقها وبجمهوريتنا الجديدة ، حيث أعلن سيادته في كلمته اليوم عن خطة كبيرة جدًا لتطوير مساجد آل البيت ومساجد الصحابة الكرام (رضوان الله عليهم جميعًا) والصالحين وسائر المساجد الكبرى والأثرية ، بدءا بمسجد الرفاعي والسلطان حسن ومسجد المواردي ومساجد أخرى كثيرة وصولا إلى القلعة ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ، فجزاه الله عن عمارة بيوت الله (عز وجل) خير الجزاء .



افتتاح تطوير مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)



افتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)



تطوير مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)