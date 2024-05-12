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وزارة الصحة تكشف تعريفا لمرض الذئبة وأعراضه.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تعريف مرض الذئبة حيث قالت إن الذئبة مرض مناعي يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة والأعضاء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يمكن أن يؤثر الالتهاب الناجم عن مرض الذئبة على العديد من أجهزة الجسم المختلفة؛ بما في ذلك المفاصل والجلد والكلى وخلايا الدم، والدماغ، والقلب، والرئتين.​

واستكملت وزارة الصحة والسكان: تعتمد أعراض مرض الذئبة على أجهزة الجسم المتأثرة بالمرض، والأعراض الأكثر شيوعًا هي:​
-الشعور بالتعب والحمى.​
-آلام المفاصل وتيبسها وتورمها.​
-طفح جلدي على شكل فراشة على الوجه يغطي الخدين والأنف أو طفح جلدي في أماكن أخرى من الجسم.​
-الإصابات الجلدية التي تظهر أو تتفاقم مع التعرض لأشعة الشمس.​
- تتحول أصابع اليدين والقدمين إلى اللون الأبيض أو الأزرق عند التعرض للبرد، أو أثناء فترات التوتر.​
-ضيق في التنفس وألم في الصدر.​
-جفاف العين. ​
-الصداع والارتباك وفقدان الذاكرة.​

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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