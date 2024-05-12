شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: حظر دخول طلاب الثانوية والمراقبين اللجان بتليفون محمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن هناك محظورات وضوابط سيتم تطبيقها لضبط لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، مشددة على أنه سيتم التأكد من خلال الملاحظين ورؤساء اللجان من دخول الطلاب إلى لجان السير بدون أي أجهزة إلكترونية وتشمل" الموبايل- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية أو أجهزة التابلت"، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول.

وشددت على أنه سيتم التنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول ممنوع حتى لو كان مغلقا، كما أكدت على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للتفتيش في الحالات التالية: أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على المقاعد، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.