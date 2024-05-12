شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لسلطان البهرة: مشاركتكم فى تطوير مساجد وأضرحة آل البيت مقدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الترحيب بسلطان البهرة والوفد المرافق له، قائلا: "أهلا وسهلا.. السلام عليكم ورحمة الله اسمح لي في البداية أوجه لك كل التحية والتقدير والشكر.. يمكن دى المناسبة الثالثة خلال فترة قليلة جدا بفضل الله.. نفتتح تطوير الأضرحة سابقا كان ضريح الإمام الحسين ثم السيدة نفيسة ثم السيدة زينب".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته في افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره: "مشاركتكم ومساهمتكم مقدرة ولها دلالة كبيرة أوى على حب أهل البيت والبذل من أجلهم".