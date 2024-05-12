شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: لدينا خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لديها خطة كبيرة من أجل تطوير كل مساجد آل البيت والصحابة والصالحين، قائلا: "عندنا خطة كبيرة أوى لتطوير المساجد بتاعت آل البيت وأيضا الصحابة الذين جاءوا إلى مصر ومساجد الصالحين".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره: "يمكن لسه فيه عرض من أيام قليلة عن اللى بيتم في مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن، ومساجد أخري كثيرة من أول القلعة والسيدة نفيسة حتى نصل إلى السيدة زينب".