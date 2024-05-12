شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى من مسجد السيدة زينب: ربنا أكرم مصر بأن تكون الأمان لآل بيت النبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الله سبحانه وتعالي أكرم مصر بأن يكون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عندما يبحثون عن أمان وعن مكان يستقرون فيه ويكون فيه حماية كانت الواجهة مصر، متابعا: "وجدوا في مصر الأمن والأمان المنشود.. وده من فضل ربنا عليها.. نحن اليوم في مقام السيدة زينب حفيدة النبي وده من فضل ربنا والحمد لله.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره: "بشكرك وببقي سعيد لما استقبل جلالة السلطان والوفد المرافق له.. وكل مرة تشرفونا أكون سعيد باللقاء.. وأشكركم.. كل الدعم لإنجاح أي مشروعات أخري في هذا المجال.. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".