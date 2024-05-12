شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء مستقرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجة حرارة متوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أجواء مستقرة على كل الأنحاء ليسود طقس حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أعلى درجات حرارة متوقعة اليوم الأحد على ️ القاهرة الكبرى والوجه البحرى 29 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 24 درجة مئوية، وجنوب سيناء 34 درجة مئوية، شمال الصعيد 31 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 39 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على كل الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بشمال وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24.