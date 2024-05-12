شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: تمكنا من رفع الاحتياطى الأجنبى ونراقب الدين العام ونعمل على تقليله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية"، مؤكدا أن الدولة المصرية تمكنت من رفع الاحتياطى الأجنبى وزيادة أصول البنوك.

وقال خلال كلمته: نراقب الدين العام ونعمل على تقليله، ونواجه العديد من التحديات، موضحا أن 4 قطاعات يتم التركيز عليهم.

وتُنظم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، المنتدى بمشاركة كبار المسئولين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، في إطار تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

ويعكس ذلك الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة، من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تُقدر بنحو 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفني الذي تبلغ قيمته 34 مليون دولار.



