شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: حريص على زيارة مشروعات القطاع الخاص لتذليل أي عقبات قد تواجههم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم مؤسسة التمويل الدولية"، مؤكدا أن الدولة المصرية تمكنت من رفع الاحتياطى الأجنبى وزيادة أصول البنوك.

وقال رئيس الوزراء: "أحرص على زيارة المصانع والمشروعات للقطاع الخاص لمتابعة أى مشكلات قد تواجهم والعمل على حلها" .

وتابع خلال كلمته: نراقب الدين العام للحكومة ونعمل على تقليله، ونواجه العديد من التحديات، موضحا أن 4 قطاعات يتم التركيز عليهم.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك الكثير من الشركات العالمية التى بدأت فى العمل بمصر، وتم إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية فى عام واحد.

وتُنظم مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، المنتدى بمشاركة كبار المسئولين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، في إطار تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

ويعكس ذلك الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة، من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية 2023-2027، حيث تعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تُقدر بنحو 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفني الذي تبلغ قيمته 34 مليون دولار.



