شكرا لقرائتكم خبر عن "أونروا": لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنه لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ219 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين.