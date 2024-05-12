شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء وانتظام بلجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت امتحانات صفوف النقل صباح اليوم الأحد، هدوء وانتظام الطلاب داخل لجان السير، وشددت المديريات والإدارات التعليمية على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب مع التشديد على أهمية التصدى للغش بكل صوره، مع الحفاظ على سرية الامتحانات وتمكين الطلاب من الحصول على كل دقيقة فى زمن الامتحان وعدم إجبار أى طالب على الخروج من اللجنة قبل انتهاء وقت الامتحان.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه يؤدى طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله، الامتحانات في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الإثنين 13 مايو، وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو، وامتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو ، وامتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو ، وامتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو ، وامتحانات النقل للتعليم الفنى من الأربعاء 2024 /5/8 حتى الثلاثاء 2024 /5/21 ، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي العام من الأحد 2024 /5/12 إلى الخميس 2024 /5/23 ، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس 16 مايو حتى الأربعاء 22 مايو.



امتحانات الفصل الدراسى الثانى



لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى